Понад 1300 вибухонебезпечних предметів знищили на Харківщині за тиждень

З 19 по 26 червня піротехнічні підрозділи Харківської області розмінували понад 89 гектарів території та знешкодили 1311 вибухонебезпечних предметів,
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент цивільного захисту Харківської ОВА.
За цей час обстежено понад 52 гектари сільгоспугідь, майже 4 кілометри автодоріг, близько 500 метрів газопроводів, 17,5 кілометрів ліній електропередач і перевірено 2 об’єкти. До електромережі підключено 2 нових абоненти та 718 повторно.
Зокрема протягом 26 червня піротехнічні підрозділи розмінували понад 10 гектарів територій, майже 5 гектарів сільськогосподарських угідь, один об’єкт, понад 300 метрів автодоріг і більше 3 кілометрів ліній електропередач. Було виявлено та знешкоджено 250 вибухонебезпечних предметів.
Фахівці наголошують, що у разі виявлення підозрілих предметів або речовин, необхідно негайно повідомити правоохоронні органи та аварійні служби за номерами телефонів: 101, 102. Необхідно зачекати прибуття слідчо-оперативної групи.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські військові завдавали удари по мешканцям Дергачівської, Куп’янської та Вовчанської територіальних громад, використовуючи різні види озброєння.
Комментариев: 0
Сьогодні краще уникати революцій та ризикованих експериментів, дотримуючись перевірених шляхів. Це допоможе досягти успіху в будь-якій сфері життя.
Ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Починаючи з 2017 року, за рішенням ООН 27 червня відзначається нове свято – День мікро-, малих та середніх підприємств.
влажность:
давление:
ветер: