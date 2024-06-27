27.06.2024 12:14 Рита Парфенова

Понад 1300 вибухонебезпечних предметів знищили на Харківщині за тиждень

З 19 по 26 червня піротехнічні підрозділи Харківської області розмінували понад 89 гектарів території та знешкодили 1311 вибухонебезпечних предметів,

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент цивільного захисту Харківської ОВА.

За цей час обстежено понад 52 гектари сільгоспугідь, майже 4 кілометри автодоріг, близько 500 метрів газопроводів, 17,5 кілометрів ліній електропередач і перевірено 2 об’єкти. До електромережі підключено 2 нових абоненти та 718 повторно.

Зокрема протягом 26 червня піротехнічні підрозділи розмінували понад 10 гектарів територій, майже 5 гектарів сільськогосподарських угідь, один об’єкт, понад 300 метрів автодоріг і більше 3 кілометрів ліній електропередач. Було виявлено та знешкоджено 250 вибухонебезпечних предметів.

Фахівці наголошують, що у разі виявлення підозрілих предметів або речовин, необхідно негайно повідомити правоохоронні органи та аварійні служби за номерами телефонів: 101, 102. Необхідно зачекати прибуття слідчо-оперативної групи.

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