27.06.2024 12:20

Поблизу Харкова заборонили використання водного об'єкту

26 червня співробітниками селищної ради та офіцерами громади організована масово – роз’яснювальна робота з населенням громади щодо виконання протокольних рішень комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Безлюдівську селищну раду.

Засіданням Місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Безлюдівської селищної ради було прийнято рішення: заборонити використання водних об’єктів Безлюдівської селищної територіальної громади Харківського району Харківської області впродовж літнього періоду для купання, масового відпочинку населення на водних об’єктах, зі встановленням відповідних забороняючих знаків та оповіщенням населення через медіа, у зв’язку із можливою наявністю вибухонебезпечних предметів.

Безлюдівською селищною радою проводиться подальша робота щодо виконання протокольних рішень комісій з питань ТЕБ та НС.

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