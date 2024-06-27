Поблизу Харкова заборонили використання водного об'єкту

26 червня співробітниками селищної ради та офіцерами громади організована масово – роз’яснювальна робота з населенням громади щодо виконання протокольних рішень комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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Сьогодні краще уникати революцій та ризикованих експериментів, дотримуючись перевірених шляхів. Це допоможе досягти успіху в будь-якій сфері життя.
Ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Починаючи з 2017 року, за рішенням ООН 27 червня відзначається нове свято – День мікро-, малих та середніх підприємств.
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