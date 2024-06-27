27.06.2024 11:52 Рита Парфенова

На Харківщині триває бій за Вовчанськ, – Генштаб ЗСУ

Сили оборони контролюють ситуацію на Харківському напрямку.



Фото ілюстративне

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 10.00 27 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку триває бій за Вовчанськ, ситуація контрольована. За попередню добу втрати ворога склали 150 військовослужбовців, знищено три артсистеми, засіб ППО та шість автомобілів. Пошкоджено один танк, одну артсистему, два засоби ППО та два автомобілі.



На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося чотири боєзіткнення в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Дві штурмові дії агресора ще тривають.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Вовчанську бої тривають у трьох локаціях.