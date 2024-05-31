31.05.2024 21:40 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківщини: є поранені

Отримали поранення двоє чоловіків 29 та 38 років, також поранений волонтер зі Швейцарії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 31 травня близько 14:00 російські військові обстріляли с. Шестакове Чугуївського району. Отримали поранення двоє чоловіків 29 та 38 років. Пошкоджено житлові будинки, будівлі ферми.

Також 30 травня через ворожий обстріл у м. Вовчанськ поранено волонтера зі Швейцарії. Чоловік прибув до України з гуманітарною місією задля допомоги в евакуації людей та тварин із зон ведення активних бойових дій. Медики надали йому допомогу.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.

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