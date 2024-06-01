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01.06.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 червня

У Харкові та області очікується мінлива хмарність з можливими короткочасними дощами.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 червня очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ.

Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура повітря: вночі 14–16°, вдень 28–30°.

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Народні прикмети

  • якщо перші два дні червня йде дощ, значить, весь місяць буде сухим, а літо – теплим;
  • якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів будуть холодними;
  • якщо вранці побачите веселку, очікуйте дощ;
  • яскраво-червона зоря віщує гарний врожай жита;
  • чисте і ясне небо вранці обіцяє багатий урожай жита;
  • західний вітер означає погіршення погоди в найближчі дні;
  • якщо на небі хмари, але квіти жовтців не закрилися, дощу не буде;
  • дощить — чекайте на великий урожай льону;
  • якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону – до сильного вітру.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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