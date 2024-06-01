Прогноз погоди у Харкові на 1 червня

У Харкові та області очікується мінлива хмарність з можливими короткочасними дощами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
1 червня очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ.
Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.
Температура повітря: вночі 14–16°, вдень 28–30°.
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Сьогодні вдалий день для організації та спілкування. Легко шукати компроміси та вирішувати складні ситуації, що підходить для заходів. Взаємини будуть під контролем, день вдалий для організації справ.
У Харкові та області очікується мінлива хмарність з можливими короткочасними дощами.
У перший день літа у багатьох країнах відзначається свято, присвячене дітям
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