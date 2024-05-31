31.05.2024 20:25 Віталій Хінєвіч

У харківському метро відкрилася виставка дитячих малюнків

Виставка дитячих малюнків під назвою «Діти за мир» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей відкрилася сьогодні, 31 травня, у вестибюлі станції метро «Майдан Конституції», передає РЕДПОСТ .

Участь у міській акції взяли понад 500 юних харків'ян , які знаходяться в місті. Роботи ще більш ніж 2 тис. учасників, які зараз мешкають в інших містах або за кордоном, представлені в телеграм-каналі «Харків надихає».

Організатори заходу - Департамент освіти, Департамент культури, Департамент усправах сім'ї, молоді та спорту - запропонували дітям намалювати малюнки на вільну тему, але практично всі роботи автори присвятили темі миру та підтримці Збройних Сил України.

Під час відвідування виставки Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що на виставковому майданчику розміщено понад 100 найкращих робіт школярів.

«Раніше, до війни, на таких малюнках були зображені лише гарні дитячі емоції, зелені парки і сквери, усміхнені люди. Але, на жаль, сьогодення - інше, а, відповідно, й малюнки зовсім інші. В них - наше справжнє, напружене, життя. Діти дуже переживають, і своїми роботами вони передають послання світові і просять подарувати їм можливість знову жити під мирним небом. І всі ті, хто можуть вплинути на ситуацію, повинні допомогти малечі втілити цю просту мрію про життя у безпеці в реальність», - зазначив Ігор Терехов.

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