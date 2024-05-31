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31.05.2024  19:30   Віталій Хінєвіч

На Харківському напрямку ворог активізувався поблизу Липців - Генеральний штаб ЗСУ

Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області, передає РЕДПОСТ .

 
Зазначається, що з напрямку Бєлгорода ворожі війська нанесли удар керованою авіаційною бомбою по Нескучному, з Шебекіно, що на території російської федерації, вдарили двома КАБами по Юрченковому, а Білий Колодязь зазнав удару трьома КАБами з території російської федерації з напрямків Протонівки та Шебекіно. 
 
На Куп’янському напрямку окупанти наростили кількість бойових зіткнень до семи. Три атаки підрозділи Сил оборони успішно відбили. Бої тривають поблизу Петропавлівки та Берестового, а також Новоєгорівки за підтримки авіації, де було скинуто два КАБи.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що масштабні лісові пожежі після обстрілів вирують на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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