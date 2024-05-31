31.05.2024 19:30 Віталій Хінєвіч

На Харківському напрямку ворог активізувався поблизу Липців - Генеральний штаб ЗСУ

Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області, передає РЕДПОСТ .

Зазначається, що з напрямку Бєлгорода ворожі війська нанесли удар керованою авіаційною бомбою по Нескучному, з Шебекіно, що на території російської федерації, вдарили двома КАБами по Юрченковому, а Білий Колодязь зазнав удару трьома КАБами з території російської федерації з напрямків Протонівки та Шебекіно.

На Куп’янському напрямку окупанти наростили кількість бойових зіткнень до семи. Три атаки підрозділи Сил оборони успішно відбили. Бої тривають поблизу Петропавлівки та Берестового, а також Новоєгорівки за підтримки авіації, де було скинуто два КАБи.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що масштабні лісові пожежі після обстрілів вирують на Харківщині.