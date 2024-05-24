24.05.2024 21:40

Смачний картопляний гратен з печерицями

Картопляний гратен буде гарним доповненням сімейної вечері, передає РЕДПОСТ .

Легка та смачна картопляна страва з гілочкою свіжого чебрецю вийде навіть у недосвідченого кухаря.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

2 столові ложки несоленого вершкового масла;

1 маленька цибулина;

8-10 печериць нарізаних скибочками;

1/4 чайної ложки дрібної солі;

150 мл густих вершків;

200 г тертого сиру пармезан;

5 великих картоплин, очищених і тонко нарізаних;

1 гілочка свіжого чебрецю плюс кілька листків свіжого чебрецю для прикраси (за бажанням).

Крок 1

У великій сковороді на середньо вогні розтопіть вершкове масло. Коли воно почне шипіти, додайте цибулю, тоненько нарізані гриби та сіль. Готуйте, періодично помішуючи, поки гриби не випустять рідину і почнуть підрум'янюватися, близько 5 хвилин. Додайте вершки і приблизно половину сиру. Викладіть картоплю в форму для запікання разом із грибами, укладаючи їх рівним шаром, і додайте гілочку чебрецю, якщо використовуєте та щільно накрийте алюмінієвою фольгою. Запікайте в духовці при температурі 200 градусів.

Крок 2

Запікайте 25 хвилин, потім зніміть фольгу і посипте сиром, що залишився. Продовжуйте запікати ще 10–15 хвилин або поки картопля не стане м'якою. Прикрасьте листям чебрецю, якщо використовуєте, і подавайте гарячим.