Прогноз погоди у Харкові на 25 травня

У Харкові хмар на небі спостерігатися в цей день не буде, погода лишатиметься ясною до пізнього вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
25 травня очікується малохмарна погода. Без опадів.
Вітер східний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 22 - 24°.
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Завзятість та серйозність допоможуть вам розставити пріоритети та визначити цілі. Прислухайтеся до інтуїції. День хороший для грошових вкладень та інвестицій, але не підходить для великих покупок та витрат.
У Харкові хмар на небі спостерігатися в цей день не буде, погода лишатиметься ясною до пізнього вечора. Без опадів.
Пасажирські польоти в Україні розпочалися з Харкова 25 травня 1924 року.
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