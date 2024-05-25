25.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 травня

У Харкові хмар на небі спостерігатися в цей день не буде, погода лишатиметься ясною до пізнього вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

25 травня очікується малохмарна погода. Без опадів.

Вітер східний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 22 - 24°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

Якщо ранок у червоному кожусі (червоне небо під час сходу сонця), то літо буде сухим, пожежонебезпечним.

Якщо на горобині багато квітів, то варто чекати хорошого врожаю.

На ставках з’явилося листя білого латаття — заморозків більше не буде.

Сині хмари увечері обіцяють зміну погоди.