24.05.2024 21:05

Ситуація в районі Вовчанська напружена, але контрольована Силами оборони - Генеральний штаб ЗСУ

На Харківському напрямку ворог 12 разів намагався потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Три штурмові дії тривають.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація в районі Вовчанська напружена, але контрольована Силами оборони. Російська армія сьогодні розв’язала щодо цього населеного пункту повітряний терор: по місту прилетіло вже загалом вісім керованих авіабомб. Ще двома КАБами противник бив по району Білого Колодязя, одного авіаудару завдав по Малій Данилівці.

На Куп’янському напрямку продовжуються шість бойових зіткнень із 18 з початку дня.

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