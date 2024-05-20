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20.05.2024  21:05   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Ми серйозно готуємося до зими

Місто Харків забронювало обладнання, необхідне для сталого проходження наступного опалювального сезону.

 
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у випуску проєкту «Слава+», передає РЕДПОСТ.
 
 За його словами, пріоритетом у підготовці до опалювального сезону є відхід від централізованого тепло-, водо- та енергопостачання.
 
«Ми дуже багато працюємо в цьому напрямку з нашими партнерами. Крім цього, я домовився взяти кредитні кошти в Міжнародному банку реконструкції та розвитку. Ми підпишемо угоду, щоб мати можливість закупити необхідне устаткування. І ми не сидимо, склавши руки, а вже працюємо. Зокрема, заливаємо фундамент під майбутні модульні котельні, підводимо мережі», - розповів мер. 
 
Також він повідомив, що Харків вже забронював у світових виробників необхідне обладнання, в тому числі когенераційні установки.
 
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Тэги:  жкг, харків
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