20.05.2024 21:05 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Ми серйозно готуємося до зими

Місто Харків забронювало обладнання, необхідне для сталого проходження наступного опалювального сезону.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у випуску проєкту «Слава+», передає РЕДПОСТ.

За його словами, пріоритетом у підготовці до опалювального сезону є відхід від централізованого тепло-, водо- та енергопостачання.

«Ми дуже багато працюємо в цьому напрямку з нашими партнерами. Крім цього, я домовився взяти кредитні кошти в Міжнародному банку реконструкції та розвитку. Ми підпишемо угоду, щоб мати можливість закупити необхідне устаткування. І ми не сидимо, склавши руки, а вже працюємо. Зокрема, заливаємо фундамент під майбутні модульні котельні, підводимо мережі», - розповів мер.

Також він повідомив, що Харків вже забронював у світових виробників необхідне обладнання, в тому числі когенераційні установки.

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