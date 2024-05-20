20.05.2024 21:30

Рецепт пікантного яблучного пирога

Цей ароматний та смачний пиріг з корицею, мускатним горіхом та гвоздикою посилений імбирем та щіпкою чорного перцю прийдеться до смаку багатьом, передає РЕДПОСТ .

Для приготування пирогу знадобляться такі інгредієнти:

1/4 склянки цукру;

1/4 склянки щільно утрамбованого світло-коричневого цукру;

1/2 чайної ложки меленого імбиру;

1/2 чайної ложки меленої кориці;

1/4 чайної ложки свіжонатертого мускатного горіха;

1/4 чайної ложки меленого запашного перцю;

щіпка меленої гвоздики;

2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

2 кг яблук, очищених від шкірки, серцевини та нарізаних півмісяцями товщиною 2 см;

2 столові ложки свіжого лимонного соку;

3 столові ложки бурбона (за бажанням);

борошно для посипання робочої поверхні;

2 листи охолодженого тіста;

2 столові ложки несоленого вершкового масла, нарізаного невеликими шматочками;

густі вершки для змащування.

Вам знадобиться форма для випічки 22 см. Такого пирогу вистачить на 8-10 порцій.

Заздалегідь вимочіть начинку, яка має знаходитись в холодильнику не менше 3 годин і не більше доби. Зібраний, неспечений пиріг можна заморозити на строк до 1 місяця. Спечений пиріг можна зберігати за кімнатної температури до 3 днів.

Крок 1

Змішайте білий цукор та коричневий цукор, імбир, корицю, мускатний горіх, запашний перець, гвоздику, чорний перець та кукурудзяний крохмаль у великій мисці до отримання однорідної маси. Додайте скибочки яблука та лимонний сік, перемішайте до рівномірного покриття, за бажанням додайте бурбон. Накрийте та поставте в холодильник на ніч або щонайменше на 3 години перед приготуванням пирога.

Крок 2

Злегка присипте робочу поверхню борошном. Розкотіть один із листів холодного тіста на посипаній мукою поверхні в коло діаметром 30 см. Акуратно перекладіть його в форму для пирога глибиною 22 см, щоб зайве тісте звисало з обох боків.

Крок 3

Викладиті начинку трохи вище за край форми, змастіть поверхню начинки вершковим маслом.

Крок 4

Розкатайте лист тіста на тій же поверхні до такої ж ширини. Обтисніть край тіста для пирога (верхній і нижній корж) по краю. Змастіть верх пирога невеликою кількістю вершків, потім посипте цукром та поставте в духову шафу заздалегідь розігрітою до 180 градусів на 45 хвилин або поки сік пирога не почне булькати. Якщо скоринка стає дуже темною, нещільно накрийте її фольгою.

Перед подачею повність охолодіть (не менше 2 годин) та подавайте з кулькою морозива та улюбленим чаєм.