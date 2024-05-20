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20.05.2024  20:50   Віталій Хінєвіч

В «Укренерго» попередили про відключення світла

21 травня з 00:00 та впродовж доби по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень, передає РЕДПОСТ .

 
В «Укренерго» зазначають, що графіки погодинних відключень можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до кожного обленерго.
 
Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
 
Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики представили оновлені графіки відключення світла у Харківській області.
 
Тэги:  жкг, харків
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