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20.05.2024  20:30   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Я вневнений, що росіяни не зайдуть у місто

Попри активізацію бойових дій у прикордонних районах області, ворог не має шансів зайти до Харкова.


Ігор Терехов: Я вневнений, що росіяни не зайдуть у місто
Про це міський голова Ігор Терехов заявив у випуску проєкту «Слава+», передає РЕДПОСТ.
 
«Росіяни не зайдуть у місто. Я впевнений у цьому, бо кілька разів на день спілкуюсь з нашими військовими й бачу, як розгортаються події, розумію реальну воєнну обстановку», - наголосив Ігор Терехов. 
 
Також він зазначив, що для Харкова надважливо не дати ворогу підійти на відстань, з якої він зможе обстрілювати місто з реактивних систем залпового вогню, як це було у 2022 році.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов провів перемовини з головою представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Алессією Скіавон.
 
 
Тэги:  ігор терехов, харків
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