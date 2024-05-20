20.05.2024 20:30 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Я вневнений, що росіяни не зайдуть у місто

Попри активізацію бойових дій у прикордонних районах області, ворог не має шансів зайти до Харкова.



Ігор Терехов: Я вневнений, що росіяни не зайдуть у місто



Про це міський голова Ігор Терехов заявив у випуску проєкту «Слава+», передає РЕДПОСТ.

«Росіяни не зайдуть у місто. Я впевнений у цьому, бо кілька разів на день спілкуюсь з нашими військовими й бачу, як розгортаються події, розумію реальну воєнну обстановку», - наголосив Ігор Терехов.

Також він зазначив, що для Харкова надважливо не дати ворогу підійти на відстань, з якої він зможе обстрілювати місто з реактивних систем залпового вогню, як це було у 2022 році.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов провів перемовини з головою представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Алессією Скіавон.