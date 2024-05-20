20.05.2024 20:20 Віталій Хінєвіч

Фахівці відновили газопостачання ще до 150 осель харків'ян

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» повернули газопостачання до 150 осель харків’ян після нещодавніх російських обстрілів міста. Серед них як у багатоповерхівках, так і приватних будинках, передає РЕДПОСТ .

Відновлення газопостачання здійснюється після ретельної перевірки усіх газових мереж, прилеглих до епіцентру вибухів. Це необхідно для того, щоб виявити навіть найменші ушкодження, які призводять до витоків газу та загрожують безпеці мешканців району.

Також газовики перевіряють на герметичність систему газопостачання, яка могла бути пошкоджена внаслідок обстрілу та дії вибухової хвилі.

Після обстеження та ремонтно-відновлювальних робіт на газових мережах, відбувається відновлення газопостачання до тих осель, де це технічно можливо з дотриманням вимог Правил безпеки.

Споживачам нагадали, що номер «104» працює цілодобово та без вихідних.

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