20.05.2024 17:20 Віталій Хінєвіч

Енергетики представили оновлені графіки відключення світла у Харківській області

Представлені оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 21 по 25 травня, передає РЕДПОСТ .

В АТ «Харьковобленерго» представили таблицу. Червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим - години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.

Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

За посиланням вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram