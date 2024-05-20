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20.05.2024  17:20   Віталій Хінєвіч

Енергетики представили оновлені графіки відключення світла у Харківській області

Представлені оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 21 по 25 травня, передає РЕДПОСТ .

 
В АТ «Харьковобленерго» представили таблицу. Червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим - години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.
 
Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.
 
За посиланням вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в одному з пошкоджених обстрілами будинків Харкова продовжуються відновлювальні роботи.
 
Тэги:  жкг, харків
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