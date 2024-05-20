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20.05.2024  16:30   Віталій Хінєвіч

В одному з пошкоджених обстрілами будинків Харкова продовжуються відновлювальні роботи

У житловому будинку на Григорівському шосе, який був пошкоджений обстрілами у 2022 та 2023 роках, тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначив директор Департаменту з благоустрою, відновлення та реконструкції Костянтин Лиска, будівельники вже відновили дах над котельним приміщенням, встановили нові пластикові вікна в більшості квартир і місцях загального користування.
 
 
Крім того, в квартирах та під’їздах частково замінили вибиті вхідні двері, а в одному з найбільш пошкоджених під’їздів відновили сходи та перила на всіх трьох поверхах. 
 
 
Зараз у будинку тривають внутрішні оздоблювальні роботи (відновлення дверних відкосів, пошкоджених стін і підготовка до їх фарбування). Наступний етап - ремонт фасаду та балконів.
 
 
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Тэги:  жкг, харків
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