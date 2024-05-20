20.05.2024 16:30 Віталій Хінєвіч

В одному з пошкоджених обстрілами будинків Харкова продовжуються відновлювальні роботи

У житловому будинку на Григорівському шосе, який був пошкоджений обстрілами у 2022 та 2023 роках, тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначив директор Департаменту з благоустрою, відновлення та реконструкції Костянтин Лиска, будівельники вже відновили дах над котельним приміщенням, встановили нові пластикові вікна в більшості квартир і місцях загального користування.

Крім того, в квартирах та під’їздах частково замінили вибиті вхідні двері, а в одному з найбільш пошкоджених під’їздів відновили сходи та перила на всіх трьох поверхах.

Зараз у будинку тривають внутрішні оздоблювальні роботи (відновлення дверних відкосів, пошкоджених стін і підготовка до їх фарбування). Наступний етап - ремонт фасаду та балконів.

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