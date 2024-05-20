20.05.2024 16:55 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області скоїв крадіжку телефону

Раніше зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

15 травня близько 17:00 чоловік перебував вдома у свого знайомого, де забрав чужий мобільний телефон. В цей час його помітив власник телефону, однак чоловік, не реагуючи на зауваження потерпілого зупинитися та повернути викрадене, втік з місця події.

Співробітники Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області затримали зловмисника. Ним виявився 43-річний місцевий житель, раніше засуджений за скоєння майнових злочинів.

Слідчі відкрили за фактом події кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. За рішенням суду чоловіка триматимуть під вартою 60 діб.

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