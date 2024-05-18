Харків прийняв понад 10 тисяч евакуйованих з прикордонних районів

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

«Ми розміщуємо людей цілодобово. Вже понад 10 тисяч осіб прибули до Харкова з Вовчанського та Липецького напрямків. Їх селимо у гуртожитках та надаємо всебічну допомогу, щоб вони почувалися захищеними та перебували в нормальних умовах», – зазначив мер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що станом на ранок 18 травня з населених пунктів Харківщини, які перебувають під постійними обстрілами з боку військових рф, евакуйовано 9907 людей.