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18.05.2024  20:16   Рита Парфенова

Випускники харківських шкіл складають НМТ у безпеці

У Харкові для абітурієнтів, які складають національний мультипредметний тест, забезпечили максимально безпечні умови.


Фото: ХМР
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

«Сьогодні (18 травня. – примю ред.) випускники почали складати іспити. Ми організували все так, щоб діти були в безпечних умовах. Це підземна школа, станції метро та виші з сертифікованими укриттями», - розповів мер.

Також він зазначив, що навчальний рік у школах Харкова завершиться 31 травня, як і зазвичай.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міськрада отримала дозвільні документи на експлуатацію першої підземної школи, яка була збудована в Індустріальному районі.
Тэги:  школа, харків
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