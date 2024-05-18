Випускники харківських шкіл складають НМТ у безпеці

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

«Сьогодні (18 травня. – примю ред.) випускники почали складати іспити. Ми організували все так, щоб діти були в безпечних умовах. Це підземна школа, станції метро та виші з сертифікованими укриттями», - розповів мер.

Також він зазначив, що навчальний рік у школах Харкова завершиться 31 травня, як і зазвичай.

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