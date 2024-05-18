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18.05.2024  18:54   Рита Парфенова

Бита цегла, кров та руйнації: як виглядає приватний сектор Харкова після авіаудару

Удень 18 травня ворог знову атакував Харків, завдавши травм шістьом мирним жителям, серед яких є діти.


Фото: РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ, 18 травня близько 15:15 російська армія завдала авіаудару по приватному житловому сектору у Шевченківському районі м. Харкова.

Внаслідок обстрілу поранено п'ять осіб, серед яких: двоє чоловіків 47 та 74 років, 47-річна жінка, 13-річна дівчинка та 16-річний хлопець.

Також 8-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.

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Пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків і автомобілі.
 
Попередньо, війська рф застосували по Харкову УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що шість людей постраждали внаслідок обстрілу Харкова вдень 18 травня 2024 року.

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Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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