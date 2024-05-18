Бита цегла, кров та руйнації: як виглядає приватний сектор Харкова після авіаудару

Удень 18 травня ворог знову атакував Харків, завдавши травм шістьом мирним жителям, серед яких є діти.
Про це повідомляє РЕДПОСТ, 18 травня близько 15:15 російська армія завдала авіаудару по приватному житловому сектору у Шевченківському районі м. Харкова.
Внаслідок обстрілу поранено п'ять осіб, серед яких: двоє чоловіків 47 та 74 років, 47-річна жінка, 13-річна дівчинка та 16-річний хлопець.
Також 8-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.
Зірки категорично проти ризикованих експериментів. Зате дотримуючись перевірених часом, консервативних шляхів і дотримуючись усталених правил, ви прийдете до успіху найкоротшою дорогою.
Хмари протримаються у Харкові увесь день, розсіявшись тільки ввечері. Суттєвих опадів не очікується.
Щороку 18 травня музейні працівники всього світу відзначають своє професійне свято.
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