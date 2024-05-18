На Харківському напрямку наші захисники відбили 8 атак росіян

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, маючи чисельну перевагу, продовжує атаки на наші позиції. Українські захисники завдають ворогу значних втрат та проводять штурмові дії на окремих ділянках. Сьогодні відбулося вже 17 бойових зіткнень. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Харківський напрямок

Ворог атакував за підтримки авіації в районах Липців та на північний захід від Зеленого, тривають бої поблизу Вовчанська. Загалом на цьому напрямку сталося 10 бойових зіткнень. Російські окупанти намагалися покращити тактичне положення вісім разів, тоді як наші підрозділи робили це двічі. Біля Зеленого ворог скинув ще три керовані авіабомби.

Куп’янський напрямок

Противник здійснив сім спроб штурмових дій, зокрема поблизу населеного пункту Синьківка. На одній з ділянок контратаку ведуть українські воїни. Ситуація динамічна і залишається під контролем Сил оборони.