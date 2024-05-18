    
Главная Новини Харкова Армія На Харківському напрямку наші захисники відбили 8 атак росіян
18.05.2024  18:13   Рита Парфенова

На Харківському напрямку наші захисники відбили 8 атак росіян

Оперативна інформація станом на 16:00 18 травня 2024 року щодо російського вторгнення.

генштаб

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, маючи чисельну перевагу, продовжує атаки на наші позиції. Українські захисники завдають ворогу значних втрат та проводять штурмові дії на окремих ділянках. Сьогодні відбулося вже 17 бойових зіткнень. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Харківський напрямок

Ворог атакував за підтримки авіації в районах Липців та на північний захід від Зеленого, тривають бої поблизу Вовчанська. Загалом на цьому напрямку сталося 10 бойових зіткнень. Російські окупанти намагалися покращити тактичне положення вісім разів, тоді як наші підрозділи робили це двічі. Біля Зеленого ворог скинув ще три керовані авіабомби.

Куп’янський напрямок

Противник здійснив сім спроб штурмових дій, зокрема поблизу населеного пункту Синьківка. На одній з ділянок контратаку ведуть українські воїни. Ситуація динамічна і залишається під контролем Сил оборони.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку наші захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку Глибокого.

 

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.05 Армія Про стан бойових дій у Харківській області розповіли у Генштабі ЗСУ 18.05 Армія Сили оборони контролюють ситуацію на Харківському напрямку 16.05 Армія Сили оборони не дали ворогу просунутись вглиб Вовчанська
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 