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18.05.2024  14:06   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області розповіли у Генштабі ЗСУ

Оперативна інформація станом на 11:30 18 травня 2024 року щодо російського вторгнення.

війна в україні

Сили оборони зосереджують основні зусилля на недопущенні просування російських окупантів у глибину України. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Харківський напрямок

Противник не припиняє спроб прорвати оборону українських військ. З початку поточної доби ворог здійснив дві атаки на наші позиції поблизу населених пунктів Липці та Вовчанськ, але безуспішно. Наші захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку Глибокого.

Втрати противника

За поточну добу агресор втратив 19 осіб живої сили та 10 одиниць військової техніки. За минулу добу на цьому напрямку втрати противника склали до 200 осіб та 42 одиниці техніки.

Куп’янський напрямок

Наші підрозділи відбивають дві атаки противника в напрямку Берестового. Ситуація залишається під контролем. Сили оборони продовжують штурмові дії в районах Синьківки та Тернів, досягаючи часткових успіхів у окремих районах.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке - Липці та Бугруватка - Стариця.

 

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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