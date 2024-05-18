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18.05.2024  14:51   Рита Парфенова

Серія вибухів пролунала у Харкові, – Ігор Терехов

Харків знов під обстрілом ворога.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл окупантами міста:

«У місті гучно. Серія вибухів. Будьте обережні», – написав він у своєму телеграм-каналі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 17 травня близько 14:45 російські військові завдали авіаудару по місту.

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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