Серія вибухів пролунала у Харкові, – Ігор Терехов

Харків знов під обстрілом ворога.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл окупантами міста:
«У місті гучно. Серія вибухів. Будьте обережні», – написав він у своєму телеграм-каналі.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 17 травня близько 14:45 російські військові завдали авіаудару по місту.
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