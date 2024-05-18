18.05.2024 14:51 Рита Парфенова

Серія вибухів пролунала у Харкові, – Ігор Терехов

Харків знов під обстрілом ворога.



Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл окупантами міста:

«У місті гучно. Серія вибухів. Будьте обережні», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 17 травня близько 14:45 російські військові завдали авіаудару по місту.