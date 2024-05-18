    
Главная Новини Харкова Армія Прикордонники знищили гармату та бліндаж окупантів поблизу Вовчанська (відео)
18.05.2024  15:13   Рита Парфенова

Прикордонники знищили гармату та бліндаж окупантів поблизу Вовчанська (відео)

У зоні бойових дій на Харківщині прикордонники продовжують успішно протидіяти ворогові.

Біля Вовчанська прикордонники знищили гармату окупантів

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Під час аеророзвідки прикордонники бригади «Сталевий кордон» виявили ворожу 122-мм гармату, яка обстрілювала позиції Сил оборони України.

FPV-дрон прикордонників швидко і точно знищив ворожу артилерію після її виявлення. Крім того, на цьому ж напрямку вдалося виявити та знищити бліндаж противника разом з особовим складом всередині.

Відео вдалої операції дивиться тут.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ показав відео, як ще один комплекс дального візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку перетворили на металобрухт прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон».
Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.05 Армія На Харківщині знищили пункт зв’язку окупантів (відео) 27.04 Армія Прикордонники показали, як ліквідовують окупантів на Куп'янському напрямку 27.04 Армія Харківські прикордонники приземлили ворожі дрони
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 