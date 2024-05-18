Прикордонники знищили гармату та бліндаж окупантів поблизу Вовчанська (відео)

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Під час аеророзвідки прикордонники бригади «Сталевий кордон» виявили ворожу 122-мм гармату, яка обстрілювала позиції Сил оборони України.

FPV-дрон прикордонників швидко і точно знищив ворожу артилерію після її виявлення. Крім того, на цьому ж напрямку вдалося виявити та знищити бліндаж противника разом з особовим складом всередині.

Відео вдалої операції дивиться тут.

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