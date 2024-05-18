Прикордонники знищили гармату та бліндаж окупантів поблизу Вовчанська (відео)

У зоні бойових дій на Харківщині прикордонники продовжують успішно протидіяти ворогові.
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Зірки категорично проти ризикованих експериментів. Зате дотримуючись перевірених часом, консервативних шляхів і дотримуючись усталених правил, ви прийдете до успіху найкоротшою дорогою.
Хмари протримаються у Харкові увесь день, розсіявшись тільки ввечері. Суттєвих опадів не очікується.
Щороку 18 травня музейні працівники всього світу відзначають своє професійне свято.
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