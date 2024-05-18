18.05.2024 15:44 Рита Парфенова

Що відомо про постраждалих внаслідок авіаудару 18 травня

П'ять людей отримали поранення внаслідок обстрілу Харкова вдень 18 травня 2024 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл окупантами міста:

«Приліт по житловому сектору - кілька приватних будинків зруйновано, є пʼятеро постраждалих.», – написав він у своєму телеграм-каналі.

У пресслужбі ХОВА розповіли, що серед поранених двоє дітей: 13 в 16 років. Вони отримали легкі поранення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько третьохї години дня 18 травня у Харкові пролунала сперія вибухів.