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18.05.2024  17:05   Рита Парфенова

Внаслідок ворожих обстрілів постраждали мешканці Вовчанської громади

Одна жінка загинула, п'ятеро людей травмовані внаслідок російської збройної агресії у Вовчанській громаді.

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Як  повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харківської області, 18 травня окупанти знову обстріляли м. Вовчанськ, унаслідок чого загинула 60-річна жінка. Двоє цивільних чоловіків, 55 та 60 років, а також дві жінки, 68 років, отримали поранення.

Сьогодні також під ударами ворога опинилося с. Українське Вовчанської ТГ, де було травмовано 59-річного чоловіка.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що п'ять людей отримали поранення внаслідок обстрілу Харкова вдень 18 травня 2024 року.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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