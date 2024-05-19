19.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 травня

У Харкові погода буде ясною до самого ранку, але ввечері небо вкриється хмарами. Опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

19 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 8 - 10° тепла, вдень 20 - 22º тепла.

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