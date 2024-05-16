Сили оборони не дали ворогу просунутись вглиб Вовчанська

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, з початку наступальних дій противника 10 травня 2024 року на Харківському напрямку сили оборони здійснили рішучі дії, що значно знизили активність російських окупантів. Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися були зірвані. З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримаючи ворога під вогневим контролем. Ситуація контрольована.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

На Куп’янському напрямку російські окупанти, підтримані бронетехнікою, намагалися атакувати наші позиції на напрямку Крохмальне – Берестове. Українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти противника. Бій триває, але ситуація під контролем. Також, наші захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку доби підрозділи наших військ успішно відбили чотири атаки противника на Харківському напрямку.