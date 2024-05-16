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16.05.2024  13:00   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав почесного харків’янина Віктора Остапчука з днем народження

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 16 травня, привітав з днем народження Героя України, Почесного громадянина міста Харкова, заслуженого працівника транспорту України Віктора Остапчука, передає РЕДПОСТ .


Ігор Терехов привітав почесного харків’янина Віктора Остапчука з днем народження
 
«Розбудова та модернізація залізничних шляхів - це те, чому Ви присвятили своє життя. Завдяки неабиякому таланту, організаторським здібностям і відповідальності під Вашим керівництвом розквітала українська залізниця. 
 
Дякую за невпинну працю та неоціненний внесок у розвиток України! Бажаю Вам натхнення, бадьорості духу, досягнення цілей і мирного неба!» - говориться у привітанні.
 
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Тэги:  харків
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