16.05.2024 13:00 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав почесного харків’янина Віктора Остапчука з днем народження

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 16 травня, привітав з днем народження Героя України, Почесного громадянина міста Харкова, заслуженого працівника транспорту України Віктора Остапчука, передає РЕДПОСТ .



Ігор Терехов привітав почесного харків’янина Віктора Остапчука з днем народження



«Розбудова та модернізація залізничних шляхів - це те, чому Ви присвятили своє життя. Завдяки неабиякому таланту, організаторським здібностям і відповідальності під Вашим керівництвом розквітала українська залізниця.

Дякую за невпинну працю та неоціненний внесок у розвиток України! Бажаю Вам натхнення, бадьорості духу, досягнення цілей і мирного неба!» - говориться у привітанні.

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