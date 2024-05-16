16.05.2024 13:44 Рита Парфенова

Володимир Зеленський провів ставку у Харкові

Президент України Володмир Зеленський провів у Харкові ставку з очільниками силових структур та обласної влади щодо безпекової ситуації в регіону.

Про це голова держави повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

На засіданні було заслухано розгорнуту доповідь Головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ «Хортиця» Юрія Содоля та ОТУ «Харків» Михайла Драпатого. Розповідалось про оперативна обстановка, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців. Очільники ГУР та СЗР доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів.



«Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним – посилюємо наші підрозділи», – повідомив Зеленський.

Учасники засідання дакож проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші, українські, можливості протидіяти російським наступальним планам.



Визначено план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні.

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