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16.05.2024  13:50   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 16 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1873 вакансії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Менеджер (управитель) – 25 000 грн 
  • Клішист – 20 000 грн 
  • Оброблювач підошов – 19 990 грн 
  • Налагоджувальник устаткування керамічного виробництва – 17 000 грн 
  • Лісоруб – 15 000 грн 
  • Колорист (поліграфічне виробництво) – 12 000 грн 
  • Репетитор з вокалу – 11 800 грн 
  • Відповідальний секретар редакції – 10 000 грн 
  • Пресувальник відходів (виробництво целюлози, паперу, картону) – 9 990 грн 
  • Уповноважений з антикорупційної діяльності – 8 100 грн
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 
 
Із питань зайнятості необхідно звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами: +38 063 847 83 67; +38 096 055 48 69; +38 067 728 97 45; +38 097 970 40 68. 
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти за посиланням.
 
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Тэги:  робота, харків
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