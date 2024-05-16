16.05.2024 13:50 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 16 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1873 вакансії.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Менеджер (управитель) – 25 000 грн
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Клішист – 20 000 грн
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Оброблювач підошов – 19 990 грн
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Налагоджувальник устаткування керамічного виробництва – 17 000 грн
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Лісоруб – 15 000 грн
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Колорист (поліграфічне виробництво) – 12 000 грн
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Репетитор з вокалу – 11 800 грн
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Відповідальний секретар редакції – 10 000 грн
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Пресувальник відходів (виробництво целюлози, паперу, картону) – 9 990 грн
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Уповноважений з антикорупційної діяльності – 8 100 грн
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами: +38 063 847 83 67; +38 096 055 48 69; +38 067 728 97 45; +38 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти за посиланням.
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