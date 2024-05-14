14.05.2024 17:28 Дмитро Колонєй

Обстріл Харкова: серед простраждалих літні люди та дитина

Подробиці удару по Харкову від поліції, яка документує наслідки воєнного злочину росіян.



Обстріл Харкова: серед простраждалих літні люди та дитина



Як повідомляє РЕДПОСТ , 14 травня 2024 року близько 16:10 росіяни обстріляли Шевченківський район Харкова. Попередньо, удар був нанесений керованою авіабомбою.

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Зафіксовано влучання в багатоповерховий житловий будинок та в землю. В результаті обстрілу сталося загоряння близько 10 гаражів. Пошкоджено фасад багатоквартирного будинку.

Постраждали 88-річний чоловік, 78-річна жінка та 8-річна дівчина.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про удар по центру Харкова.