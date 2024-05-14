14.05.2024 17:05

Стало відомо, скільки людей потраждало від ворожого удару по Харкову

Перші дані про постраждалих через обстріл міста понформував мер Харкова Ігор Терехов.



Стало відомо, скільки людей потраждало від ворожого удару по Харкову



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що на зараз загальна кількість постраждалих девʼятеро.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про удар по центру Харкова.