Стало відомо, скільки людей потраждало від ворожого удару по Харкову

Перші дані про постраждалих через обстріл міста понформував мер Харкова Ігор Терехов.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що на зараз загальна кількість постраждалих девʼятеро.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про удар по центру Харкова.
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Зірки попереджають, що будь-які спроби натиснути на когось, а тим більше запрягти в чужі справи, можуть спричинити рішучу відсіч. День також обіцяє бути сповнений великою кількістю суперечок.
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