14.05.2024 17:30 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов зустрівся з американським сенатором

Харківський міський голова Ігор Терехов провів зустріч з сенатором штату Небраска (США) Томом Брюером.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Мер подякував американському народу за підтримку України та наголосив на важливості своєчасного постачання зброї від партнерів для захисту України.

«Ми цінуємо допомогу США нашій країні. Особливо зараз, коли російський терор посилився, і наше місто перебуває під постійними ударами. Але я впевнений, що у нас вистачить сил відбити атаки ворога та перемогти», - зазначив Ігор Терехов.

У свою чергу Том Брюер перепросив за затримку в постачанні зброї.

«Ми розуміємо, наскільки для вас це важливо! І я знаходжуся тут, аби зібрати інформацію про нові потреби українців. Для мене важливо побачити ситуацію зсередини, особисто поспілкуватися з людьми та допомогти вам здолати ворога», - сказав Том Брюер.