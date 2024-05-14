14.05.2024 11:56 Рита Парфенова

Ділка, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон, затримано з багажником доларів

Виявлено випадок оформлення за 11 тисяч доларів США медичної документації, що спрямовувалася на допомогу ухилянтам виїхати за кордон.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харківської області, офіційно ніде не працюючий 44-річний харків’янин розробив план незаконного збагачення, спрямований на ухилення військовозобов'язаних осіб від служби за кордоном. Чоловік шукав військовозобов'язаних, які мали бажання виїхати за кордон, і пропонував їм свої "послуги". Зазначалося, що він мав вплив на співробітників однієї з харківських міських клінічних багатопрофільних лікарень та обіцяв допомогти в оформленні документів для безперешкодного перетину кордону.

Наприклад, в середині березня 2024 року підозрюваний повідомив одному з клієнтів, що може допомогти йому виїхати за кордон, супроводжуючи свою матір для лікування за кордоном. За цю "послугу" він вимагав 11 тисяч доларів США.

Підозрюваний обіцяв оформити необхідну документацію, у тому числі запрошення від медичного закладу за кордоном на ім'я матері клієнта, і наголосив, що жодні обстеження не потрібні.





Увечері 9 травня цього року під час отримання всієї суми незаконної вигоди, підозрюваного затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.



За процесуальним керівництвом Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловікові за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).



На прохання сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Наразі здійснюється розслідування щодо повного кола осіб, причетних до цього злочину, а також осіб, які скористалися послугами підозрюваного.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що завідувач відділення харківської клінічної лікарні, офтальмолог, вступав у змову з чоловіками, які були направлені на медичне обстеження в зв'язку з призовом на військову службу. Він надавав недостовірні дані про їхнє здоров'я, унеможливлюючи проходження військової служби.