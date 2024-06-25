25.06.2024 12:16

Як отримують ліцензії онлайн казино

У цій статті ми розглянемо процедуру отримання ліцензії для онлайн казино в Україні, а також вимоги та критерії, які висуваються до операторів."

Якщо ви хоча б трохи цікавитеся азартними іграми в інтернеті, то напевно чули, що в Україні легалізували гральний бізнес. Це означає, що відтепер онлайн казино можуть працювати легально, але за однієї умови - вони повинні отримати ліцензію від держави. Цей документ є своєрідним знаком якості та гарантією того, що сайт працює чесно та прозоро, а права гравців захищені.

Але як саме онлайн казино отримують ліцензію? Які вимоги та критерії до них висуваються? Чи всі оператори можуть розраховувати на цей статус? У цій статті ми спробуємо розібратися в усіх тонкощах ліцензування гральних сайтів в Україні. Тож якщо вам цікаво дізнатися про цей процес зсередини - просто продовжуйте читати!

Законодавче регулювання грального бізнесу

Перш ніж перейти безпосередньо до процедури ліцензування, давайте згадаємо передісторію. До 2009 року гральний бізнес в Україні був дозволений і процвітав. Але після трагічної пожежі в залі ігрових автоматів у Дніпрі, яка забрала життя 9 людей, азартні ігри заборонили на законодавчому рівні.

Протягом більш ніж 10 років усі наземні та онлайн клуби в нашій країні працювали нелегально, без жодних ліцензій та контролю з боку держави. Ситуація змінилася лише у 2020 році, коли Верховна Рада ухвалила Закон "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор".

Цей документ визначив правові засади організації та проведення азартних ігор в Україні, а також встановив вимоги до операторів. Зокрема, він передбачає, що всі компанії, які хочуть надавати послуги онлайн казино, повинні отримати ліцензію. За видачу цих документів відповідає спеціальний орган - Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Вимоги до здобувачів ліцензії

Отже, щоб легально працювати на ринку онлайн-гемблінгу в Україні, компанії потрібно звернутися до КРАІЛ із заявою на отримання ліцензії. Але просто так цей документ не видадуть - для цього потрібно відповідати низці вимог та критеріїв. Давайте розглянемо їх детальніше:

Юридичний статус

Здобувач ліцензії повинен бути зареєстрований в Україні як юридична особа та мати статутний капітал не менше 30 млн грн. Тобто іноземні компанії можуть працювати на нашому ринку, але через створене в Україні ТОВ чи ПрАТ.

Ділова репутація

КРАІЛ ретельно перевіряє засновників та кінцевих бенефіціарів компанії на предмет судимостей, зв'язків з злочинними угрупованнями чи роботи в країнах під санкціями. Також перевіряється наявність боргів по сплаті податків та інших платежів.

Технічні вимоги

Онлайн казино повинно використовувати сертифіковане програмне забезпечення, мати належні механізми захисту даних гравців та запобігання відмиванню коштів. Сайт має бути доступний в домені .UA та забезпечувати прийом ставок лише в гривнях.

Відповідальна гра

Оператор повинен дотримуватися принципів відповідальної гри, зокрема перевіряти вік гравців (лише повнолітні), надавати інформацію про ризики залежності, обмежувати розмір ставок та депозитів для гравців.

Фінансові гарантії

Здобувач ліцензії має надати КРАІЛ банківську гарантію на суму 7500 мінімальних зарплат (близько 45 млн грн) або внести депозит у такому ж розмірі. Ці кошти є гарантією виплат гравцям у разі банкрутства компанії.

Якщо онлайн казино відповідає всім цим вимогам, воно може подавати заявку на отримання ліцензії. Сам процес розгляду документів займає до 45 днів, протягом яких КРАІЛ перевіряє надану інформацію та у разі потреби може запитувати додаткові дані.

Вартість та термін дії ліцензії

Але навіть якщо компанія відповідає всім критеріям, отримання ліцензії на онлайн казино - задоволення не з дешевих. Згідно із законом, разова плата за ліцензію становить 23 000 мінімальних зарплат - це близько 138 млн грн за поточним курсом! Таку суму потрібно сплатити відразу після схвалення заявки КРАІЛ.

Крім того, оператори онлайн казино повинні щомісяця сплачувати податок на доходи від азартних ігор (GGR) у розмірі 10% та щорічний внесок на регулювання у розмірі 6,7 млн грн. Тобто ліцензія - це не лише великі стартові витрати, а й суттєві регулярні платежі в бюджет.

Термін дії ліцензії на онлайн казино в Україні становить 5 років. Після цього її потрібно продовжувати, знову сплачуючи 138 млн грн. Також оператор може достроково відмовитися від ліцензії або КРАІЛ може анулювати її за порушення умов (наприклад, несплату податків чи недотримання правил відповідальної гри).

Приклади ліцензованих онлайн казино

Попри високу вартість та жорсткі вимоги, в Україні вже є кілька десятків онлайн казино, які отримали ліцензії та працюють легально. Серед найбільш відомих:

Casino UA

Казино 777

Slots City

Супер Гра

Всі ці сайти пройшли перевірку КРАІЛ та відповідають високим стандартам якості та безпеки. Вони пропонують гравцям широкий вибір ігрових автоматів з виводом на карту, настільних та live-ігор від провідних світових розробників. А головне - гарантують чесність результатів (завдяки сертифікованому ГВЧ) та своєчасність виведення виграшів.

За даними КРАІЛ, станом на початок 2023 року в Україні видано вже понад 40 ліцензій на азартні ігри, в тому числі 25 - на онлайн казино. І хоча темпи ліцензування дещо сповільнилися через війну, очікується, що ринок легальних інтернет-гемблінгу й далі зростатиме.

Переваги гри в ліцензованих казино

Напевно, у декого може виникнути запитання: а чи варто взагалі звертати увагу на наявність ліцензії в онлайн казино? Можливо, краще юа казино , де більше бонусів та менше перевірок документів? Але насправді ліцензія - це дуже важливий показник, і ось чому:

1. Гарантія чесності

Ліцензовані казино використовують тільки сертифіковані ігри з надійним ГВЧ, тому ризик підкручування результатів мінімальний. А от на сайтах без ліцензії ніхто не перевіряє чесність ПЗ.

2. Безпека платежів

В легальних казино всі транзакції проходять через захищені та ліцензовані платіжні системи. Ваші гроші та особисті дані надійно захищені від шахраїв.

3. Швидкі виплати

Регулятор контролює, щоб ліцензіати вчасно виплачували виграші гравцям. У разі затримок чи невиплат на них чекають штрафи та санкції.

4. Відповідальна гра

Легальні оператори зобов'язані дбати про гравців, попереджати про ризики залежності та надавати інструменти контролю (ліміти, самовиключення тощо).

5. Підтримка та врегулювання спорів.

Якщо у вас виникнуть проблеми чи суперечки з ліцензованим казино, ви завжди зможете поскаржитися в КРАІЛ. А от з тіньовими сайтами вирішувати проблеми доведеться самостійно.

Тож якщо ви цінуєте свій спокій, безпеку та чесність гри - обирайте лише ті онлайн казино, які мають українську ліцензію. Звісно, це не гарантує вам великих виграшів, але принаймні захистить від багатьох неприємностей та ризиків.

Висновок

У цій статті ми детально розглянули процедуру отримання ліцензій для онлайн казино в Україні. Ось головні тези:

З 2020 року азартні ігри в інтернеті дозволені лише за наявності ліцензії КРАІЛ. Для її отримання компанія має відповідати суворим вимогам щодо реєстрації, капіталу, ділової репутації, технічних характеристик та фінансових гарантій. Ліцензія коштує дуже недешево - разовий платіж 138 млн грн + щомісячний податок 10% та щорічний внесок 6,7 млн грн. Станом на початок 2023 року в Україні видано вже більше 20 ліцензій на онлайн казино, серед яких є великі бренди на кшталт UA Casino. Гра в ліцензованих казино має низку переваг для гравця - гарантії чесності та виплат, безпеку транзакцій, відповідальний гемблінг та можливість захисту прав.

Тож якщо ви вирішили зіграти на гроші в ігрові автомати онлайн чи інші азартні ігри онлайн - переконайтеся, що обране вами казино має ліцензію КРАІЛ. Це убезпечить вас від багатьох проблем та дозволить зосередитися на грі, а не на побоюваннях щодо чесності та надійності сайту. Грайте відповідально та отримуйте задоволення в легальних українських онлайн казино!