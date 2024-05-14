14.05.2024 11:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік позбавлений права керування порушив ПДР

13 травня на проспекті Льва Ландау патрульні зупинили авто Москвич за порушення ПДР.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд.

Огляд на стан сп'яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2,86 проміле, що перевищило допустиму норму в понад 14 разів.

При перевірці документів інспектори встановили, що водій судом був позбавлений права керування транспортними засобами. Також впродовж року він притягався до відповідальності за аналогічні правопорушення.

На кермувальника патрульні склали адміністративний протокол за ч.3 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч.4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП. Надалі матеріали передадуть до суду.

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