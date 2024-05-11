11.05.2024 19:05 Віталій Хінєвіч

Про ситуацію у Харкові та настрої містян - Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону зазначив, що відтоку городян не спостерігається, передає РЕДПОСТ .



Про ситуацію у Харкові та настрої містян - Ігор Терехов



За його словами, ситуація в місті спокійна, харків'яни не залишають своє місто.

«Ми не бачимо масового відтоку людей. Все більш-менш спокійно. Ми віримо у наше славне ЗСУ. Ми віримо в те, що цей наступ буде зупинено і ми дамо гідну відсіч ворогові. Буде нелегко. Однак ми витримаємо, вистоємо та обов'язково переможемо», - сказав Ігор Терехов.

Повідомив мер міста і про ситуацію з енергопостачанням. Так він зазначив, що через ворожі обстріли Харкова місто не має власної генерації електрики. Через що, у місті та області діють графіки відключення світла.

Окремо Ігор Терехов розповів про підготовку до опалювального сезону.

«Ми перебуваємо перед серйозним викликом. Дуже серйозно готуємось до опалювального сезону. Це, наприклад, децентралізація систем як теплопостачання, так і водопостачання та електропостачання. Ми працюємо над цим і робимо все можливе, щоб Харків був з теплом в опалювальний сезон», - повідомив міський голова.

Окрім цього у зв'язку з евакуацією мирних громадян із прикордонних населених пунктів Харківщини місто готове приймати людей у себе.

«Розмішаємо людей у гуртожитках. У нас є така можливість. Ми дбатимемо про людей. Робитимемо все, щоб люди почували себе добре», - сказав Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, що з наступного понеділка до навчання у першій підземній школі приступлять 620 дітей.