Рятувальники гасили пожежі у Вовчанську та допомагали місцевому населенню (фото, відео)

11 травня рятувальники виїжджали на гасіння пожеж та розбирання завалів, спричинених ворожими бомбардуваннями у місті Вовчанськ Харківської області.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Вовчанська громада знаходиться під посиленими ворожими обстрілами.
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