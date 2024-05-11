11.05.2024 20:00 Віталій Хінєвіч

Рятувальники гасили пожежі у Вовчанську та допомагали місцевому населенню (фото, відео)

11 травня рятувальники виїжджали на гасіння пожеж та розбирання завалів, спричинених ворожими бомбардуваннями у місті Вовчанськ Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.

Через постійні обстріли окупантів вогнеборцям довелось припинити виконання бойової роботи та негайно повертатись до підрозділу.

На шляху слідування рятувальники помітили місцевих мешканців, які покинули свої домівки, тікаючи від обстрілів.

ДСНСники посадили їх у пожежний автомобіль та евакуювали до безпечного населеного пункту.

Таким чином, рятувальники допомогли евакуюватись п’ятьом місцевим мешканцям та двом песикам.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Вовчанська громада знаходиться під посиленими ворожими обстрілами.