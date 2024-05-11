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11.05.2024  20:30   Віталій Хінєвіч

Окупанти здійснювали атаки та обстрілювали Харківську область

На Сіверському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Харківському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснював атаки в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Вовчанськ Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області.
 
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники гасили пожежі у Вовчанську та допомагали місцевому населенню.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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