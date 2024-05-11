Окупанти здійснювали атаки та обстрілювали Харківську область

На Сіверському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
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Обережніше із емоціями. Можливі непорозуміння та втрати. Не працюйте під впливом моменту.
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