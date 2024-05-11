Як рятувальники допомагають евакуюватися жителям прикордоння на Харківщині (фото, відео)

Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, рятувальники разом з місцевими органами виконавчої влади і самоврядування, співробітниками Національної поліції та волонтерами допомагали евакуювати жителів з населених пунктів, що знаходяться поряд з ворожим кордоном.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Вовчанська громада знаходиться під посиленими ворожими обстрілами.
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