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11.05.2024  21:15   Віталій Хінєвіч

Як рятувальники допомагають евакуюватися жителям прикордоння на Харківщині (фото, відео)

Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, рятувальники разом з місцевими органами виконавчої влади і самоврядування, співробітниками Національної поліції та волонтерами допомагали евакуювати жителів з населених пунктів, що знаходяться поряд з ворожим кордоном.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Співробітники ДСНС оповіщували населення про необхідність евакуюватись з прикордонних населених пунктів. Також на спецавтомобілях супроводжували мешканців у більш безпечне місце.
 
Ця робота проводилась у прикордонних населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів області. 
 
 
Вже на території евакопункту працювали психологи ДСНС, які спілкувались з дорослими та дітьми, підтримували кожного, хто покинув власні домівки.
 
 
Також надавалась необхідна консультаційна допомога. 
 
«Звертаємось до мешканців прикордонних населених пунктів Харківської області, які межують з росією! Життя – найцінніший скарб, який має людина! Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні населені пункти!»,- йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Вовчанська громада знаходиться під посиленими ворожими обстрілами.

Тэги:  харків, евакуація
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