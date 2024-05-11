11.05.2024 13:55 Віталій Хінєвіч

Як пройшов пробний день у першій підземній школі Харкова (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, що з наступного понеділка до навчання у ній приступлять 620 дітей, передає РЕДПОСТ .



Як пройшов пробний день у першій підземній школі Харкова (фото)



«Продовжуємо набір учнів на новий навчальний рік.

Та, зважаючи на те, що кількість бажаючих вчитися очно вже зараз значно перевищує кількість наявних місць в одній такій безпечній школі, дуже розраховуємо встигнути побудувати щонайменше ще три в інших районах міста.

Адже доки ми не отримаємо найсучасніших систем протиповітряної оборони, живі уроки віч-на віч з учителем та однокласниками можливі лише під землею»,- сказав Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що місто Харків отримує підтримку від міжнародних банків, фінансових установ і інвесторів під час воєнного конфлікту.

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