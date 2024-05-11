    
Главная Фото Освіта Як пройшов пробний день у першій підземній школі Харкова (фото)
11.05.2024  13:55   Віталій Хінєвіч

Як пройшов пробний день у першій підземній школі Харкова (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, що з наступного понеділка до навчання у ній приступлять 620 дітей, передає РЕДПОСТ .


Як пройшов пробний день у першій підземній школі Харкова (фото)
«Продовжуємо набір учнів на новий навчальний рік. 
 
Та, зважаючи на те, що кількість бажаючих вчитися очно вже зараз значно перевищує кількість наявних місць в одній такій безпечній школі, дуже розраховуємо встигнути побудувати щонайменше ще три в інших районах міста. 
 
Адже доки ми не отримаємо найсучасніших систем протиповітряної оборони, живі уроки віч-на віч з учителем та однокласниками можливі лише під землею»,- сказав Ігор Терехов.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що місто Харків отримує підтримку від міжнародних банків, фінансових установ і інвесторів під час воєнного конфлікту.
 

Фотогалерея

Тэги:  харків, освіта
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.05 Надзвичайні події За добу до поліції надійшов 891 виклик від мешканців Харківщини 11.05 Наука Полярне сяйво в небі над Харковом та Україною: астроном розповів цікаві факти 11.05 Надзвичайні події На Харківщині розшукують дівчинку, яка пішла з дому і не повернулася
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 