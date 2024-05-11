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11.05.2024  13:30   Віталій Хінєвіч

За добу до поліції надійшов 891 виклик від мешканців Харківщини

Більшість звернень стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств, незаконного обігу наркоречовин.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки 5 громадян.
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3650 транспортних засобів.
 
В ході відпрацювання території поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушників вилучили заборонені речовини.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 25 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула, 25 громадян отримали травми.
 
Працівники поліції викрили 2 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукують дівчинку, яка пішла з дому і не повернулася.
 
Тэги:  події, харків
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