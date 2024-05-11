11.05.2024 12:40 Віталій Хінєвіч

Полярне сяйво в небі над Харковом та Україною: астроном розповів цікаві факти

Харківський астроном Володимир Кажанов розповів про свої спостереження за небом у ніч з 10 на 11 травня, передає РЕДПОСТ .

Володимир Кажанов зазначив , що полярне сяйво це результат викиду корональної маси, що стався на Сонці в період з 8 по 9 травня.

Частинки сонячного вітру взаємодіють з магнітним полем Землі і верхніми шарами атмосфери.

«В цю ніч для багатьох стало сюрпризом - побачити це явище природи в небі над своїм містом, своєю країною»,- сказав астроном.

Щоб побачити явище, дивитися треба було в північну сторону неба.

«Необхідно було знайти місце для спостереження, без світлового забруднення, подалі від ліхтарів вуличного освітлення і високих дерев чи будинків. Бажано, що б був вид на обрій.

Якщо не було видно очима, можна було спробувати зробити фото смартфоном, налаштувавши зйомку з довгою експозицією, або встановіть фотоапарат на штатив та зробіть кілька знімків з довгою витримкою 5, 10, 20 секунд (ISO 200. 400...1600 чи більше). З налаштуваннями поекспериментуйте, що б не було пересвіченого неба чи темного як смола», - сказав Володимир Кажанов.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram