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11.05.2024  12:40   Віталій Хінєвіч

Полярне сяйво в небі над Харковом та Україною: астроном розповів цікаві факти

Харківський астроном Володимир Кажанов розповів про свої спостереження за небом у ніч з 10 на 11 травня, передає РЕДПОСТ .

 
Володимир Кажанов зазначив, що полярне сяйво це результат викиду корональної маси, що стався на Сонці в період з 8 по 9 травня. 
 
Частинки сонячного вітру взаємодіють з магнітним полем Землі і верхніми шарами атмосфери.
 
«В цю ніч для багатьох стало сюрпризом - побачити це явище природи в небі над своїм містом, своєю країною»,- сказав астроном.
 
Щоб побачити явище, дивитися треба було в північну сторону неба. 
 
«Необхідно було знайти місце для спостереження, без світлового забруднення, подалі від ліхтарів вуличного освітлення і високих дерев чи будинків. Бажано, що б був вид на обрій. 
 
Якщо не було видно очима,  можна було спробувати зробити фото смартфоном, налаштувавши зйомку з довгою експозицією, або встановіть фотоапарат на штатив та зробіть кілька знімків з довгою витримкою 5, 10, 20 секунд (ISO 200. 400...1600 чи більше). З налаштуваннями поекспериментуйте, що б не було пересвіченого неба чи темного як смола», - сказав Володимир Кажанов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, про Північне сяйво над Харковом та немовірні фото рідкісного атмосферного явища.
 
Тэги:  харків, сяйво
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