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10.05.2024  09:21   Рита Парфенова

Пріорітет Харкова – міжнародна співпраця заради проходження опалювального сезону, – Ігор Терехов

Місто Харків отримує підтримку від міжнародних банків, фінансових установ і інвесторів під час воєнного конфлікту.


Фото: ХМР

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив після участі у Другому Міжнародному саміті міст і регіонів у Києві, передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що під час повномасштабного вторгнення не було скасовано жодного проєкту з іноземними партнерами щодо розвитку Харкова.

«Були деякі відтермінування. Але зараз ми, зокрема, починаємо будівництво двох станцій метрополітену та закупівлю рухомого складу. Крім того, під час війни один з європейських банків надав Харкову кредит у розмірі 25 млн євро на закупівлю електробусів. Маємо також домовленості з Німеччиною, яка допоможе нам у відновленні енергетичної галузі», - зазначив Ігор Терехов.

Ігор Терехов підкреслив, що зараз основним пріоритетом є співпраця з міжнародними організаціями для успішного проходження наступного опалювального сезону. Він також зазначив про очікувані поставки когенераційного обладнання, яке допоможе у розширенні систем опалення та енергопостачання міста.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що першочерговим питанням, на якому міська влада акцентує увагу під час перемовин з іноземними делегаціями, є захист неба над Харковом.
Тэги:  ігор терехов, харків
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