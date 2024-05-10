Пріорітет Харкова – міжнародна співпраця заради проходження опалювального сезону, – Ігор Терехов

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив після участі у Другому Міжнародному саміті міст і регіонів у Києві, передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що під час повномасштабного вторгнення не було скасовано жодного проєкту з іноземними партнерами щодо розвитку Харкова.

«Були деякі відтермінування. Але зараз ми, зокрема, починаємо будівництво двох станцій метрополітену та закупівлю рухомого складу. Крім того, під час війни один з європейських банків надав Харкову кредит у розмірі 25 млн євро на закупівлю електробусів. Маємо також домовленості з Німеччиною, яка допоможе нам у відновленні енергетичної галузі», - зазначив Ігор Терехов.

Ігор Терехов підкреслив, що зараз основним пріоритетом є співпраця з міжнародними організаціями для успішного проходження наступного опалювального сезону. Він також зазначив про очікувані поставки когенераційного обладнання, яке допоможе у розширенні систем опалення та енергопостачання міста.

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