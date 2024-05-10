Пріорітет Харкова – міжнародна співпраця заради проходження опалювального сезону, – Ігор Терехов

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив після участі у Другому Міжнародному саміті міст і регіонів у Києві, передає РЕДПОСТ.
Він зазначив, що під час повномасштабного вторгнення не було скасовано жодного проєкту з іноземними партнерами щодо розвитку Харкова.
«Були деякі відтермінування. Але зараз ми, зокрема, починаємо будівництво двох станцій метрополітену та закупівлю рухомого складу. Крім того, під час війни один з європейських банків надав Харкову кредит у розмірі 25 млн євро на закупівлю електробусів. Маємо також домовленості з Німеччиною, яка допоможе нам у відновленні енергетичної галузі», - зазначив Ігор Терехов.
Ігор Терехов підкреслив, що зараз основним пріоритетом є співпраця з міжнародними організаціями для успішного проходження наступного опалювального сезону. Він також зазначив про очікувані поставки когенераційного обладнання, яке допоможе у розширенні систем опалення та енергопостачання міста.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що першочерговим питанням, на якому міська влада акцентує увагу
під час перемовин з іноземними делегаціями, є захист неба над Харковом.