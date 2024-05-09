09.05.2024 15:45 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Головним питанням у міжнародних перемовинах є постачання ППО

Першочерговим питанням, на якому міська влада акцентує увагу під час перемовин з іноземними делегаціями, є захист неба над Харковом.



Ігор Терехов: Головним питанням у міжнародних перемовинах є постачання ППО



Про це Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 9 травня, заявив в інтерв’ю телеканалу «Рада», передає РЕДПОСТ.

Мер розповів, що Харків відвідують, зокрема, європейські дипломати, які усвідомлюють важливість надання систем ППО.

«Від захисту неба над Харковом залежать людські життя. Тому наші партнери готові надавати необхідне устаткування. Але вони направляють його не конкретному місту, а військовим, які в свою чергу розподіляють системи протиповітряної оборони по країні, де вони необхідні», - зазначив міський голова.

Ігор Терехов наголосив, що в процесі створення проєктів відновлення Харкова фахівці зосереджуються на будівництві підземних безпекових просторів.

«Зокрема, наступного тижня вже запрацює підземна школа. За таким прикладом потрібно створювати дитсадки, приміщення для роботи та відпочинку. На жаль, ми вимушені йти на такі кроки, бо розуміємо, що загроза з боку росії нікуди не зникне навіть після нашої перемоги», - підкреслив Ігор Терехов.

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