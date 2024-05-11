11.05.2024 17:15 Віталій Хінєвіч

Продовжується евакуація мирних жителів з прикордонних населених пунктів Харківщини

Станом на 14:00 11 травня в безпечні місця доставлено 970 цивільних громадян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Орда московітів продовжує нищити все, до чого може дотягнутися. Сили оборони України дають гідну відсіч агресору. Підступний ворог спрямовує свою немічну лють на цивільне населення Харківщини, яке потерпає від постійних обстрілів.

На даний час низка населених прикордонних пунктів фактично непридатні для життя. Поліцейські Харківщини здійснюють евакуацію цивільного населення з Циркунівської, Липецької та Вовчанської територіальних громад.

Станом на 14:00 11 травня 2024 року поліцейські вивезли 970 осіб: 299 громадян з Циркунівської ТГ, 183 - з Липецької ТГ та 441 з Вовчанської ТГ.

Евакуаційні екіпажі поліції Харківськох області працюють в надважких умовах. Московити значно посилили бомбардування прифронтових районів.

Станом на 12:00 11 травня 2024 року зафіксовано 12 прильотів керованими бомбами по місту Вовчанськ та околицях. Решта населених пунктів прикордоння також знаходяться під постійними артилерійськими, ракетними та бомбовими ударами. Попри це, поліцейські Харківщини продовжують виконувати свій обов’язок та надавати допомогу тим, хто її потребує.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 30 населених пунктів Харківщини.