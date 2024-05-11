11.05.2024 16:05 Віталій Хінєвіч

У прикордонних громадах Харківщини підрозділи МВС працюють у посиленому режимі – Ігор Клименко

Бійці спецпідрозділу “Омега” Національної гвардії України знищили щонайменше 10 одиниць бронетехніки противника разом з десантом, автомобільну і спеціальну техніку.

Про це заявив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає РЕДПОСТ.

«Прикордонники разом з іншими воїнами України відбили низку атак на різних напрямках та продовжують вести оборонні бої. У складі Сил безпеки і оборони військовослужбовці ДПСУ та НГУ утримують позиції та дають відсіч загарбникам.

Поліцейські продовжують нести службу у громадах, які перебувають під обстрілами. За добу у Вовчанську задокументовано більше 30 воєнних злочинів.

Наразі силами поліції евакуйовано понад 300 осіб. Евакуаційні заходи тривають, команди працюють в надважких умовах. Рятувальники працюють на місцях ворожих обстрілів.

Ворог намагається поширити паніку серед населення, розповсюджує фейки. Довіряйте інформації лише з перевірених джерел.

Продовжуємо захищати, допомагати та рятувати»,- повідомив Ігор Клименко.

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