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11.05.2024  16:05   Віталій Хінєвіч

У прикордонних громадах Харківщини підрозділи МВС працюють у посиленому режимі – Ігор Клименко

Бійці спецпідрозділу “Омега” Національної гвардії України знищили щонайменше 10 одиниць бронетехніки противника разом з десантом, автомобільну і спеціальну техніку.

 
Про це заявив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає РЕДПОСТ.
 
«Прикордонники разом з іншими воїнами України відбили низку атак на різних напрямках та продовжують вести оборонні бої. У складі Сил безпеки і оборони військовослужбовці ДПСУ та НГУ утримують позиції та дають відсіч загарбникам.
 
Поліцейські продовжують нести службу у громадах, які перебувають під обстрілами.   За добу у Вовчанську задокументовано більше 30 воєнних злочинів. 
 
Наразі силами поліції евакуйовано понад 300 осіб. Евакуаційні заходи тривають, команди працюють в надважких умовах. Рятувальники працюють на місцях ворожих обстрілів. 
 
Ворог намагається поширити паніку серед населення, розповсюджує фейки. Довіряйте інформації лише з перевірених джерел.
 
Продовжуємо захищати, допомагати та рятувати»,- повідомив Ігор Клименко.
 
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Тэги:  харків
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