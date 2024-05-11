11.05.2024 08:55 Віталій Хінєвіч
Харківщина на ранок 11 травня. Оперативна обстановка від ХОВА
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 30 населених пунктів Харківщини.
Зокрема під обстрілом перебувала: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Глибоке, Лукʼянці, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Веселе, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновий Бір, Українське
11 травня 00:45 с. Одноробівка Богодухівський району. Внаслідок обсрілу ворога зафіксовано пошкодження чотирьох будинків, автівку.
23:40 с. Липці Харківський район. Внаслідок обстрілу дістали поранення 53-річна жінка та 38-річний чоловік.
17:00 с. Андріївка Ізюмського району. У полі трактор наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Постраждалих немає.
12:50 с. Черкаські Тишки Харківського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватні будинки. Загинув 55-річний чоловік.
10 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранення 52-річний та 42-річний чоловіки, 60-річна жінка, ще троє поранених цивільних.
За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 13 атак, зокрема у районах н.п. Синьківка, Берестове Харківської області;
На Слобожанському напрямку відбили 9 атак, зокрема у районах н.п. Красне, Мороховець, Олійникове, Гатище та ін. Харківської області;
Наразі 1048 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 440 з Харківського, 12 з Богодухівського та 275 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйовано 1775 людей.
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