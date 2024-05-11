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11.05.2024  08:55   Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 11 травня. Оперативна обстановка від ХОВА

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 30 населених пунктів Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема під обстрілом перебувала: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Глибоке, Лукʼянці, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Веселе, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновий Бір, Українське 
 
11 травня 00:45 с. Одноробівка Богодухівський району. Внаслідок обсрілу ворога зафіксовано пошкодження чотирьох будинків, автівку. 
 
23:40 с. Липці Харківський район. Внаслідок обстрілу дістали поранення 53-річна жінка та 38-річний чоловік.
 
17:00 с. Андріївка Ізюмського району. У полі трактор наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Постраждалих немає. 
 
12:50 с. Черкаські Тишки Харківського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватні будинки. Загинув 55-річний чоловік.
 
10 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранення 52-річний та 42-річний чоловіки, 60-річна жінка, ще троє поранених цивільних.
 
За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 13 атак, зокрема у районах н.п. Синьківка, Берестове Харківської області;
 
На Слобожанському напрямку відбили 9 атак, зокрема у районах н.п. Красне, Мороховець, Олійникове, Гатище  та ін. Харківської області;
 
Наразі 1048 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 440 з Харківського, 12 з Богодухівського та 275 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйовано 1775 людей.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти на Харківщині спричинили 5 пожеж.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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